Анчелотті попросив керівництво Евертона придбати одного з лідерів Наполі

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Вулверхемптон – Манчестер Сіті: найважча поразка Гвардіоли в Англії, Траоре – нічний жах "містян" та шанс для ЗінченкаАнглія — 03:47 12420
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