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Анчелотті попросив керівництво Евертона придбати одного з лідерів Наполі

13:23 244 Читать на русском
Анчелотті попросив керівництво Евертона придбати одного з лідерів Наполі
Дріс Мертенс / Stadiumastro

Головний тренер Евертона Карло Анчелотті попросив керівництво клубу підписати форварда Наполі Дріса Мертенса.

Італійський фахівець знає сильні якості бельгійця і переконаний, що той зможе проявити їх в АПЛ. За інформацією Calciomercato, ймовірність трансферу дуже висока, адже "іриски" можуть підписати гравця всього за 10 млн євро.

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Така низька трансферна вартість зумовлена тим, що у Мертенса влітку закінчується контракт з "партенопейцями". Бельгієць не має наміру його продовжувати

До слова, у поточному сезоні Мертенс зіграв за Наполі 22 матчі у всіх турнірах і забив 9 голів.

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Трансфери Трансфери Чемпіонату Англії Дріс Мертенс Дріс Мертенс Евертон Евертон Наполі Наполі Англія Карло Анчелотті Карло Анчелотті
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