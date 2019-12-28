Анчелотті попросив керівництво Евертона придбати одного з лідерів Наполі

Головний тренер Евертона Карло Анчелотті попросив керівництво клубу підписати форварда Наполі Дріса Мертенса.

Італійський фахівець знає сильні якості бельгійця і переконаний, що той зможе проявити їх в АПЛ. За інформацією Calciomercato, ймовірність трансферу дуже висока, адже "іриски" можуть підписати гравця всього за 10 млн євро.

Мертенс відмовився від переходу у дортмундську Борусію

Така низька трансферна вартість зумовлена тим, що у Мертенса влітку закінчується контракт з "партенопейцями". Бельгієць не має наміру його продовжувати

До слова, у поточному сезоні Мертенс зіграв за Наполі 22 матчі у всіх турнірах і забив 9 голів.

Анчелотті провалився в Наполі: головні причини гучного фіаско легендарного тренера