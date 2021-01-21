"Зараз повно гаджетів, повно додатків, через які можна зв'язатися з рідними і близькими. У той час, коли я починав кар'єру, такого не було. Хіба що переписувались по СМС і то небагато, тому що було дорого. Намагався раз в день зв'язатися з родиною. Тоді не було можливості скинути фотографію або відео. Але це час диктує. Тоді нам вистачало і цього.

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Алкоголь? Ні, у нас таких випадків не було, думаю, і далі не буде. Всі професіонали. Ніхто не забороняє випити келих вина, але не більше. Зараз молодь зовсім інша. Їм і шансів більше дають. Я пам'ятаю, як їздив на збори з Ворсклою і не зіграв жодного матчу. На мене тоді розраховували як 3-го або 4-го воротаря. А зараз у молодих більше шансів і вони більш розкуті. Все в їхніх руках. З приходом португальських фахівців в команду у нас немає таких великих навантажень як при Луческу. Тому для молоді зараз не повинно бути складно. Головне, щоб у них голова працювала.

Найважчі збори були при Луческу. Ми тиждень працювали без м'ячів. Хлопці за тренування пробігали по 12 кілометрів. Зважаючи на те, скільки ми взяли трофеїв з Луческу – правильно готувалися. Але також з Фонсекою і Каштру ми продовжуємо давати результат, просто з іншим підходом", – пояснив Пятов у коментарі Футбол NEWS.

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