"Сейчас полно гаджетов, полно приложений, через которые можно связаться с родными и близкими. В то время, когда я начинал карьеру, такого не было. Разве что переписывались по СМС и то немного, потому что было дорого. Пытался раз в день связаться с семьей. Тогда не было возможности сбросить фотографию или видео. Но это время диктует. Тогда нам хватало и этого.

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Алкоголь? Нет, у нас таких случаев не было, думаю, и дальше не будет. Все профессионалы. Никто не запрещает выпить бокал вина, но не более. Сейчас молодежь совсем другая. Им и шансов больше дают. Я помню, как ездил на сборы с Ворсклой и не сыграл ни одного матча. На меня тогда рассчитывали как 3-го или 4-го вратаря. А сейчас у молодых больше шансов и они более раскрепощенные. Все в их руках. С приходом португальских специалистов в команду у нас нет таких больших нагрузок как при Луческу. Поэтому для молодежи сейчас не должно быть сложно. Главное, чтобы у них голова работала.

Самые тяжелые сборы были у Луческу. Мы неделю работали без мячей. Ребята за тренировку пробегали по 12 километров. Учитывая то, сколько мы взяли трофеев с Луческу – правильно готовились. Но также с Фонсекой и Каштру мы продолжаем давать результат, просто с другим подходом", – пояснил Пятов в комментарии Футбол NEWS.

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