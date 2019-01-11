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Алькасер: У мене не було конфлікту з Мессі

14:33 218 Читать на русском
Алькасер: У мене не було конфлікту з Мессі
Пако Алькасер / ФК Борусія Дортмунд

Форвард Борусії Д Пако Алькасер розповів, чи скучить за батьківщиною, про стосунки з гравцями Барселони і оцінив можливість переходу в Реал.

"Повернутися до Іспанії було б здорово. У Німеччині я сумую за часом, який проводив на Батьківщині, але Дортмунд був хорошим варіантом. Все чудово. Ми націлені на результат у цьому сезоні. Все йде добре, команда відчуває єднання.

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Матчі Барселони я дивлюся. У мене залишився один друг у клубі, з яким я давно спілкуюся. У мене не було конфліктів ні з Лео Мессі, ні з будь-яким з інших гравців. Я написав усім, коли йшов з команди.

Будь-який гравець, який відчуває свою важливість, може зробити що завгодно. Довіра – це наріжний камінь для всього. Довіру потрібно відчувати з боку одноклубників і тренерів в першу чергу. Завдяки довірі зараз я став кращим як футболіст і як людина.

Реал? Я думаю тільки про сьогодення", – сказав Алькасер Onda Cero.

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Теги
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