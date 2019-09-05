toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ЄВГЕН КОНОПЛЯНКА ЗБІРНА УКРАЇНИ ДИНАМО ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Алькасер: Покинув Барселону, аби потрапити до складу збірної Іспанії

09:42 169 Читать на русском
Алькасер: Покинув Барселону, аби потрапити до складу збірної Іспанії
Пако Алькасер / Mundo Deportivo

Нападник Борусії Д та збірної Іспанії Пако Алькасер пояснив, чому покинув Барселону.

 

"Мені не вистачало стабільності та ігрових хвилин. Було дуже важливо покинути Барселону, щоб отримувати більше практики.

Євро-2020: Іспанія оголосила склад на найближчі матчі

Тим футболістам, хто рідко виходить на поле за клуб, важко потрапити в національну команду", – поділився Алькасер у коментарі Marca.

Нагадаємо, Алькасер потрапив до заявки збірної Іспанії на матчі кваліфікації Євро-2020 проти Румунії 5-го вересня та Фарерських островів 8-го вересня.

"Чудовий опонент, якого ми завжди пам'ятатимемо", – як футбольний світ реагує на рішення Торреса завершити кар'єру

blog_ava
Гвардіола вже визначився з трансферною ціллю Манчестер Сіті на зимове вікно
10:48
1407
Теги
Барселона Барселона Іспанія Пако Алькасер Пако Алькасер Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Іспанія Іспанія Румунія - Іспанія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
6
год
:
55
хв
Вірменія
19:00
Італія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук