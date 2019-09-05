Алькасер: Покинув Барселону, аби потрапити до складу збірної Іспанії

Нападник Борусії Д та збірної Іспанії Пако Алькасер пояснив, чому покинув Барселону.

"Мені не вистачало стабільності та ігрових хвилин. Було дуже важливо покинути Барселону, щоб отримувати більше практики.

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Тим футболістам, хто рідко виходить на поле за клуб, важко потрапити в національну команду", – поділився Алькасер у коментарі Marca.

Нагадаємо, Алькасер потрапив до заявки збірної Іспанії на матчі кваліфікації Євро-2020 проти Румунії 5-го вересня та Фарерських островів 8-го вересня.

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