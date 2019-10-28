toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ДИНАМО - КАРПАТИ ШАХТАР - ОЛЕКСАНДРІЯ ЛІВЕРПУЛЬ - ТОТТЕНХЕМ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Суркіс шкодує, що не продав Мілевського в Шахтар, – Палкін

06:00 1900 Читать на русском
Суркіс шкодує, що не продав Мілевського в Шахтар, – Палкін
Сергій Палкін / ФК Шахтар

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін зізнався, що свого часу донецький клуб робив пропозицію київському Динамо щодо трансферу форварда Артема Мілевського.

"Давно, але ми цікавилися Мілевським. Навіть пропозицію робили, по-моєму. Але нам відмовили. Думаю, Ігор Суркіс шкодує зараз, що він відмовив. Не було такого поняття, як "торгувалися". Ми відіслали їм пропозицію, а нам відмовили. На цьому і закінчили.

Суркіс би вивіз нас в ліс, – Мілевський прокоментував 6-матчеву безвиграшну серію Динамо

Не бачу проблеми, якщо футболіст Динамо перейде до нас, і навпаки. На полі ми конкуренти, але при чому тут трансферна діяльність і взаємини. У мене чудові стосунки з Резо Чохонелідзе (генеральний директор Динамо – прим. Футбол 24). Він – чудовий фахівець", – сказав Палкін в ефірі програми Великий футбол.

Нагадаємо, зараз колишній форвард збірної України захищає кольори Динамо Брест, з яким впевнено лідирує в поточному чемпіонаті Білорусі.

"Туди хоч Михайличенка, хоч Моурінью – все марно": чому проблема Динамо – не в тренері

blog_ava
Головні новини футболу 27 жовтня: Динамо та Шахтар втратили очки, Ліверпуль і Манчестер Юнайтед перемогли
07:00
216
Теги
Динамо Динамо Ігор Суркіс Сергій Палкін Артем Мілевський Артем Мілевський Шахтар Шахтар
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Вальверде покине Барселону після завершення сезону
    Іспанія — 27 жовт2389 Вальверде покине Барселону після завершення сезону
1
дн
:
11
год
:
21
хв
Парма
20:00
Верона
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук