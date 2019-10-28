Суркіс шкодує, що не продав Мілевського в Шахтар, – Палкін

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін зізнався, що свого часу донецький клуб робив пропозицію київському Динамо щодо трансферу форварда Артема Мілевського.

"Давно, але ми цікавилися Мілевським. Навіть пропозицію робили, по-моєму. Але нам відмовили. Думаю, Ігор Суркіс шкодує зараз, що він відмовив. Не було такого поняття, як "торгувалися". Ми відіслали їм пропозицію, а нам відмовили. На цьому і закінчили.

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Не бачу проблеми, якщо футболіст Динамо перейде до нас, і навпаки. На полі ми конкуренти, але при чому тут трансферна діяльність і взаємини. У мене чудові стосунки з Резо Чохонелідзе (генеральний директор Динамо – прим. Футбол 24). Він – чудовий фахівець", – сказав Палкін в ефірі програми Великий футбол.

Нагадаємо, зараз колишній форвард збірної України захищає кольори Динамо Брест, з яким впевнено лідирує в поточному чемпіонаті Білорусі.

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