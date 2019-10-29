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Алиев: Раньше приезжал на тренировку Динамо с охранником, сейчас пользуюсь метро

06:30 363 Читати українською
Алиев: Раньше приезжал на тренировку Динамо с охранником, сейчас пользуюсь метро
Александр Алиев / Фото ФК Динамо

Бывший хавбек Динамо и сборной Украины Александр Алиев вспомнил лучшие годы своих выступлений за киевский клуб.

"Машины у меня сейчас нет. Иногда езжу на такси. Бывает – на метро. Надо быть ближе к людям. Раньше было дело, в Динамо приезжал на тренировку с охранником. Тогда у меня были какие-то понты.

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Сейчас же я стараюсь быть ближе к окружающим. И охрана эта была больше для семьи, а не для меня. Водитель-охранник, если говорить точно", – рассказал Алиев для SportArenaTV.

Напомним, Александр выступал за Динамо с 2005 по 2010 и с 2011 по 2013 год. После 12-ти туров нынешнего сезона УПЛ киевляне находятся на второй строчке, уступая Шахтеру на 10 очков.

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