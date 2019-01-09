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Аліссон зізнався, чому обрав Ліверпуль замість Челсі, присоромивши лондонський клуб

13:40 1088 Читать на русском
Аліссон зізнався, чому обрав Ліверпуль замість Челсі, присоромивши лондонський клуб
Аліссон / Фото ФК Ліверпуль

Голкіпер Ліверпуля Аліссон Бекер назвав причини, які переконали його перейти до табору мерсисайдців.

"Я вибрав Ліверпуль з тієї ж причини, через яку я поїхав в Рому, коли вперше покинув Бразилію – я думав, що це буде найкращим рішенням для моєї кар'єри.

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Я не вибрав Челсі, тому що клуб часто змінював тренера і не грав в Лізі чемпіонів. До того ж я завжди захоплювався історією Ліверпуля. Клуб п'ять разів виграв європейський кубок. Я дійсно хотів стати частиною цього клубу.

Я був близький до перемоги в Лізі чемпіонів з Ромою, тепер я хочу добитися цього з Ліверпулем. Навіщо жити, якщо не боротися за свої мрії? Я хочу виграти Лігу чемпіонів", – цитує Аліссона видання FourFourTwo.

Нагадаємо, Аліссон перейшов з Роми в Ліверпуль влітку 2018-го за 75 млн євро.

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Теги
Челсі Челсі Трансфери Англія Рома Рома Аліссон Аліссон Трансфери Чемпіонату Англії Ліверпуль Ліверпуль
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