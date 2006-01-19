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Міньйоле: Важко будти запасним, але Аліссон – особливий голкіпер

16:13 23 Читать на русском
Міньйоле: Важко будти запасним, але Аліссон – особливий голкіпер
Сімон Міньйоле та Аліссон / Фото: ФК Ліверпуль

Воротар Ліверпуля Сімон Міньйоле розповів про конкуренцію з Аліссоном.

"Бути другим? Звичайно, це не легко. Я говорив про це раніше. Я позаду Аліссона. Він хороший воротар, можливо, входить в топ-5 кращих воротарів світу, якщо не найкращий, і потрібно прийняти і зрозуміти це.

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Ми тренуємося на повну і дуже добре ладнаємо. Я можу вчитися у нього, він може вчитися у мене, і ми просто намагаємося працювати з усіх сил.

Це нелегко, особливо в ментальному плані, але я намагаюся тримати фокус якнайкраще. Це єдине, що я можу зробити в цій ситуації.

Я думаю, що Аліссон просто хороший воротар. У нього є талант, всі його рухи природні, це робить його дійсно особливим голкіпером", – цитує Міньйоле офіційний сайт Ліверпуля.

Теги
Сімон Міньйоле Сімон Міньйоле Ліверпуль Ліверпуль Англія Аліссон Аліссон
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