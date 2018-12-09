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Аліссон встановив вражаючий рекорд для новачків Люверпуля, перевершивши Маскерано

06:30 1 Читать на русском
Аліссон встановив вражаючий рекорд для новачків Люверпуля, перевершивши Маскерано
Аліссон / фото із соцмереж

Воротар Ліверпуля Аліссон досі не програвав у матчах чемпіонату Англії.

Бразильський воротар не програвав вже 16 матчів англійської Прем'єр-ліги після переходу в мерсисайдського клуб з Роми, ставши першим футболістом "червоних", кому це вдалося. Попередній рекорд належав Хав'єру Маскерано – 15 ігор, повідомляє Opta.

Борнмут – Ліверпуль – 0:4 – відео голів та огляд матчу

Завдяки перемозі над Борнмутом Ліверпуль набрав 42 очки і обігнав Манчестер Сіті на вершині турнірної таблиці АПЛ.

Англія16 турВіталіті Стедіум (Борнмут)

Борнмут - Ліверпуль: Субота 08 грудня 2018

Борнмут
Матч завершено
0 : 4
Ліверпуль
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Теги
Англія Хав'єр Маскерано Хав'єр Маскерано Ліверпуль Ліверпуль Аліссон Аліссон Борнмут - Ліверпуль
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