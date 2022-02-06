Поєдинок 23-го туру Прімери між Барселоною й Атлетіко подарував активний старт і шедевр Жорді Альби.

"Матрацники" відкрили рахунок вже на 8 хвилині: Карраско замкнув передачу Суареса. Підопічні Хаві Ернандеса відповіли чи не одразу.

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Атаку правим флангом зупинили оборонці, але м'яч відскочив до Алвеса. Ветеран подав, а Альба розкішним ударом з льоту зняв павутину у правому верхньому куті.

WHAT A GOAL BY JORDI ALBA!!! pic.twitter.com/T7vvB8WdHE — ESPN FC (@ESPNFC) February 6, 2022

Цей гол став першим у сезоні 2021/22 для Жорді. До зустрічі з Атлетіко 32-річний оборонець мав у своєму активі 23 поєдинки і 6 асистів.

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