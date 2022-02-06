Поединок 23 тура Примеры между Барселоной и Атлетико подарил активный старт и шедевр Жорди Альбы.

"Матрацники" открыли счет уже на 8-й минуте: Карраско замкнул передачу Суареса. Подопечные Хави Эрнандеса ответили почти сразу.

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Атаку правым флангом остановили защитники, но мяч отскочил к Алвесу. Ветеран подал, а Альба роскошным ударом с лёту снял паутину в правом верхнем углу.

Этот гол стал первым в сезоне 2021/22 для Жорди. До встречи с Атлетико 32-летний защитник имел в своем активе 23 поединка и 6 ассистов.

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