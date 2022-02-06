Барселона приймає Атлетіко Мадрид в 23-му турі Ла Ліги. Стартові склади і посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Барселона – Атлетіко Мадрид стартує о 17:15 за Києвом. Пряма онлайн-трансляція – на MEGOGO. Команди конкурують за місце в Лізі чемпіонів. "Матрацники" випереджають Барсу на 1 пункт, посідаючи 4 місце. "Синьо-гранатові" йдуть 5-ми.

Дембеле влаштували "теплий" прийом фанати Барселони

Для Жерара Піке цей матч став 593-м у футболці Барселони – він зрівнявся з легендарним Карлесом Пуйолем. Хаві довірив місце у складі новачку Траоре, а от П'єр-Емерік Обамеянг опинився в запасі. У резерві і скандальний Усман Дембеле, який повернувся в заявку.

Стартові склади:

Барселона:

Атлетіко: