Барселона – Атлетіко: онлайн-трансляція матчу чемпіонату Іспанії – Хаві випустив новачка, Дембеле в резерві
16:38 - Читать на русском
Барселона приймає Атлетіко Мадрид в 23-му турі Ла Ліги. Стартові склади і посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".
Матч Барселона – Атлетіко Мадрид стартує о 17:15 за Києвом. Пряма онлайн-трансляція – на MEGOGO. Команди конкурують за місце в Лізі чемпіонів. "Матрацники" випереджають Барсу на 1 пункт, посідаючи 4 місце. "Синьо-гранатові" йдуть 5-ми.
Дембеле влаштували "теплий" прийом фанати Барселони
Для Жерара Піке цей матч став 593-м у футболці Барселони – він зрівнявся з легендарним Карлесом Пуйолем. Хаві довірив місце у складі новачку Траоре, а от П'єр-Емерік Обамеянг опинився в запасі. У резерві і скандальний Усман Дембеле, який повернувся в заявку.
Стартові склади:
Барселона:
Атлетіко:
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