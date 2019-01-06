Алавес у рідних стінах мінімально переграв Валенсію в матчі 18-го туру Прімери. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2018/19, 18 тур

Алавес – Валенсія – 2:1

Голи: Борха, 21, Піна, 45+2 – Парехо, 14

Алавес у вольовому стилі обіграв Валенсію. Гості вийшли вперед в рахунку завдяки бездоганому штрафному від Парехо.

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Борха вже через 7 хвилин зрівняв рахунок, а перед самою перервою Піна вивів уже Алавес вперед. А от в другому таймі відзначитись нікому так і не вдалось, тож Алавес в підсумку святкував перемогу.