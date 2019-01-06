Алавес – Валенсія – 2:1

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БД замахнулася на титул, топ-бомбардир готується до України, а Коно – втратив довіру. Підсумки першого кола Бундесліги
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Кубок Англії: Арсенал розгромив Блекпул, Фабрегас не забив пенальті у прощальному матчі за ЧелсіАнглія — 5 січ 2536
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Селезньов прилетів у Малагу – в аеропорту його зустрічали журналісти та вболівальникиІспанія — 5 січ 1458
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6 переможців Ліги чемпіонів та 3 чемпіони світу – символічна збірна гравців, які завершили кар'єру в 2018 роціСвіт — 5 січ 3076
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