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Алавес – Валенсія – 2:1 – відео голів та огляд матчу 

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Алавес – Валенсія – 2:1 – відео голів та огляд матчу 
Алавес – Валенсія – 2:1 – відео голів та огляд матчу 

Алавес у рідних стінах мінімально переграв Валенсію в матчі 18-го туру Прімери. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2018/19, 18 тур

Алавес – Валенсія – 2:1

Голи: Борха, 21, Піна, 45+2 – Парехо, 14

Алавес у вольовому стилі обіграв Валенсію. Гості вийшли вперед в рахунку завдяки бездоганому штрафному від Парехо.

Селезньов прилетів у Малагу – в аеропорті його зустрічали журналісти та вболівальники

Борха вже через 7 хвилин зрівняв рахунок, а перед самою перервою Піна вивів уже Алавес вперед. А от в другому таймі відзначитись нікому так і не вдалось, тож Алавес в підсумку святкував перемогу.

Іспанія18 турМендісорроса (Віторія-Гастейс)

Алавес - Валенсія: Субота 05 січня 2019

Алавес
Матч завершено
2 : 1
Валенсія
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Іспанія Відеоновини Алавес Алавес Алавес - Валенсія Валенсія Валенсія
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