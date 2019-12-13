Алавес у рідних стінах розписав нічию з Леганесом

Прем'єрний матч 17-го туру Ла Ліги між Алавесом та Леганесом переможця не виявив (1:1).

Леганес веде відчайдушну боротьбу за виживання. В разі перемоги над Алавесом "пепінерос" наблизились би до рятівної сімнадцятої позиції на два очки, в той час як для басків результат особливого значення у поточному турі не мав – вони в будь-якому разі залишались би в другій десятці.

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Загалом, господарі виглядали у матчі більш активними, однак першим забив саме Леганес – це Брейтвейт на 43-й хвилині замкнув простріл з лівого флангу. Здавалося, що часу на зміну рахунку у Алавеса вагон, однак команда мінімально поступалася аж до 82-ї хвилини. Віторія-гастейців врятував кутовий, після якого сталася куча-мала з відскоками та відбитим ударом з близької дистанції – на добиванні тут же зіграв Хоселу. Як виявилося, він забив останній гол у зустрічі.

Через цю нічию Леганес втратив можливість наблизитися до Мальорки, яка йде сімнадцятою – "пепінерос" йдуть на вісімнадцятій позиції, маючи 10 очок. Алавес, набравши 19 залікових балів, залишився на п'ятнадцятій сходинці в турнірній таблиці.

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