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Алавес у рідних стінах розписав нічию з Леганесом

13 грудня 23:51 11 Читать на русском
Алавес у рідних стінах розписав нічию з Леганесом
Алавес – Леганес – 1:1

Прем'єрний матч 17-го туру Ла Ліги між Алавесом та Леганесом переможця не виявив (1:1).

82’ Хоселу
 
Мартін Брейтвейт 43’
43’ Мартін Брейтвейт
82’ Хоселу

Леганес веде відчайдушну боротьбу за виживання. В разі перемоги над Алавесом "пепінерос" наблизились би до рятівної сімнадцятої позиції на два очки, в той час як для басків результат особливого значення у поточному турі не мав – вони в будь-якому разі залишались би в другій десятці.

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Загалом, господарі виглядали у матчі більш активними, однак першим забив саме Леганес – це Брейтвейт на 43-й хвилині замкнув простріл з лівого флангу. Здавалося, що часу на зміну рахунку у Алавеса вагон, однак команда мінімально поступалася аж до 82-ї хвилини. Віторія-гастейців врятував кутовий, після якого сталася куча-мала з відскоками та відбитим ударом з близької дистанції – на добиванні тут же зіграв Хоселу. Як виявилося, він забив останній гол у зустрічі.

Через цю нічию Леганес втратив можливість наблизитися до Мальорки, яка йде сімнадцятою – "пепінерос" йдуть на вісімнадцятій позиції, маючи 10 очок. Алавес, набравши 19 залікових балів, залишився на п'ятнадцятій сходинці в турнірній таблиці.

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Алавес - Леганес Іспанія Алавес Алавес Леганес Леганес
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