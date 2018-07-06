Алан Ширер пообіцяв поголитися налисо, якщо Англія переможе на ЧС-2018

Легендарний форвард збірної Англії Алан Ширер готовий повністю позбутися волосся заради перемоги своєї національної команди на ЧС-2018.

Уілл Ширер, син колишнього форварда Блекберна і Ньюкасла Алана Ширера, в своєму твіттері пообіцяв поголитися налисо в разі перемоги збірної Англії на чемпіонаті світу. Його батько пообіцяв зробити те ж саме.

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"Якщо збірна Англії переможе на ЧС-2018, я поголюся налисо", – написав Уілл Ширер.

"Чудова ідея, сину! Я зроблю те ж саме", – відреагував Алан Ширер.

Відзначимо, що 47-річний Алан Ширер, який виступав за збірну Англії з 1992 по 2002 рік, наразі майже повністю облисів.

Нагадаємо, збірна Англії перемогла Колумбію в серії пенальті в матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018. У суботу, 7 липня, на підопічних Гарета Саутгейта чекає матч 1/4 фіналу проти Швеції.