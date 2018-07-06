Алан Ширер пообещал побриться налысо, если Англия победит на ЧМ-2018

Легендарный форвард сборной Англии Алан Ширер готов полностью избавиться от волос ради победы своей национальной команды на ЧМ-2018.

Уилл Ширер, сын бывшего форварда Блэкберна и Ньюкасла Алана Ширера, в своем твиттере пообещал побриться налысо в случае победы сборной Англии на чемпионате мира. Его отец пообещал сделать то же самое.

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"Если сборная Англии победит на ЧМ-2018, я побреюсь налысо", – написал Уилл Ширер.

"Великолепная идея, сынок! Я сделаю то же самое", – отреагировал Алан Ширер.

Отметим, что 47-летний Алан Ширер, который выступал за сборную Англии с 1992 по 2002 год, сейчас почти полностью облысел.

Напомним, сборная Англии победила Колумбию в серии пенальти в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018. В субботу, 7 июля, на подопечных Гарета Саутгейта ждет матч 1/4 финала против Швеции.