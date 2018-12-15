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Алаба забив у Бундеслізі в 9-му сезоні поспіль і встановив цікаве досягнення

18:40 257 Читать на русском
Алаба забив у Бундеслізі в 9-му сезоні поспіль і встановив цікаве досягнення
Давід Алаба / твіттер Баварії

Оборонець Баварії Давід Алаба голом допоміг мюнхенцям розгромити Ганновер (4:0) у виїзному матчі в рамках 16-го туру Бундесліги. Австрієць забив у дев'ятому сезоні німецької першості поспіль.

26-річний захисник став лише восьмим гравцем, якому підкорилося подібне досягнення, починаючи із сезону 2010/11. Про це повідомляє Gracenote Live.

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Цікаво, що Алаба – єдиний оборонець у цьому списку. Давід є вихованцем "ротен" і дебютував за Баварію ще в сезоні 2009/10 і вже здобув 7 чемпіонських титулів із мюнхенцями. Один сезон він провів в оренді в Хоффенхаймі.

Забити у ворота Ганновера Давід Алаба зумів на 29-й хвилині матчу – йому вдалося гарматним пострілом залишити поза справами кіпера господарів Ессера.

Відео гола Алаби:

Німеччина15 турАВД-Арена (Гановер )

Ганновер - Баварія: Субота 15 грудня 2018

Ганновер
Матч завершено
0 : 4
Баварія
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Баварія Баварія Ганновер - Баварія Давід Алаба Давід Алаба Німеччина
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