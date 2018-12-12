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Клубний чемпіонат світу: Аль-Айн здійснив фантастичний камбек, відігравши 3 м'ячі, та вийшов у чвертьфінал турніру

20:43 244 Читать на русском
Клубний чемпіонат світу: Аль-Айн здійснив фантастичний камбек, відігравши 3 м'ячі, та вийшов у чвертьфінал турніру
Аль-Айн – Тім Веллінгтон – 3:3

В стартовому матчі Клубного чемпіонату світу господар турніру Аль-Айн обграв переможця Ліги чемпіонів ОФК Тім Веллінгтон.

Клубний чемпіонат світу

Аль-Айн – Тім Веллінгтон – 3:3 (пенальті – 4:3)

Голи: Шіотані, 45, Думбія, 49, Берг, 85 – Барчія, 11, Клафам, 15, Іліч, 43

Основний час поєдинку завершився внічию. При чому, господарі зуміли відіграти відставання у три м'ячі та здобути перемогу у серії післяматчевих пенальті.

Визначились всі учасники Клубного чемпіонату світу 2018

Наступним суперником Аль-Айна стане Есперанс. Переможець цієї пари зустрінеться у півфіналі з Рівер Плейтом.

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Світ Аль-Айн Аль-Айн Відеоновини Клубний чемпіонат світу
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