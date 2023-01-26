Нападник Мілана Златан Ібрагімовіч не оцінив святкування аргентинських гравців після перемоги на чемпіонаті світу 2022. Швед сказав, що не хвилюється за нападника збірної Франції Кіліана Мбаппе, який ще виграє один чемпіонат світу, але в Аргентині всі будуть пам’ятати лише Мессі, а інших, які поводилися нечемно, ніхто поважати не буде. Ці слова не сподобалися екс-нападнику збірної Аргентини Серхіо Агуеро.

Ібрагімовіч побажав "брудним" аргентинцям більше ніколи не виграти чемпіонат світу

"Я думаю, що ви в найгіршому становищі, щоб говорити нам про погану поведінку, і це дуже грубо і неввічливо казати, що ми більше ніколи не виграємо. Я думаю, перш ніж хвилюватися про Аргентину, вам слід турбуватися про свою країну і своїх гравців, які навіть не брали участі в останніх чемпіонатах світу.

Ми обидва грали на високому рівні. Чи можемо ми пригадати, що ви погано поводилися на полі? А я пам’ятаю кілька ляпасів, кілька ударів. Для вас це хороша поведінка? Мессі переміг, і, можливо, вас дратує і боляче визнавати, що він найкращий гравець у світі. Я думаю, щоб говорити про поведінку аргентинців, ви повинні самі поводитися добре. Я не думаю, що це ваш випадок. Вибачте, ми чемпіони світу", – цитує гравця RMC Sport з посиланням на InfoBae.

Серхіо Агуеро трішки помилився у своїх прикладах. Так, Швеція не була в Катарі, але вона дійшла до чвертьфіналу на попередньому чемпіонаті світу у 2018 році, а Аргентина зійшла з дистанції після поразки від збірної Франції на стадії 1/8 фіналу.

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