Агуеро та дует травматичних зірок Барселони поборються за Кубок Гампера
14:19 - Читать на русском
Іспанська Барселона оголосила заявку на поєдинок проти туринського Ювентуса в рамках традиційного турніру на честь Жоана Гампера.
До заявки "блаугранас" потрапили 22 гравці, повідомляє офіційний твіттер клубу.
У двобої зі "Старою синьйорою" шанс дебютувати за Барсу отримав досвідчений форвард Серхіо Агуеро. Також до переліку виконавців потрапив Філіппе Коутінью, який ще не грав у це міжсезоння. Знайшлося місце в списку й для Ансу Фаті, який пропустив попередній сезон через важку травму коліна.
До слова, матч Барселона – Ювентус відбудеться у неділю, 8 серпня. Початок поєдинку о 22:30.
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