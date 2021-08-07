До заявки "блаугранас" потрапили 22 гравці, повідомляє офіційний твіттер клубу.

У двобої зі "Старою синьйорою" шанс дебютувати за Барсу отримав досвідчений форвард Серхіо Агуеро. Також до переліку виконавців потрапив Філіппе Коутінью, який ще не грав у це міжсезоння. Знайшлося місце в списку й для Ансу Фаті, який пропустив попередній сезон через важку травму коліна.

До слова, матч Барселона – Ювентус відбудеться у неділю, 8 серпня. Початок поєдинку о 22:30.

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