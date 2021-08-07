Испанская Барселона объявила заявку на поединок против туринского Ювентуса в рамках традиционного турнира в честь Жоана Гампера.

В заявку "блаугранас" попали 22 игрока, сообщает официальный твиттер клуба.

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В поединке со "Старой синьорой" шанс дебютировать в составе Барсу получил опытный форвард Серхио Агуэро. Также в перечень исполнителей попал Филиппе Коутиньо, еще не игравший в это межсезонье. Нашлось место в списке и для Ансу Фати, который пропустил предыдущий сезон из-за тяжелой травмы колена.

К слову, матч Барселона – Ювентус состоится в воскресенье, 8 августа. Начало поединка в 22:30.

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