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Агуеро: Мессі показав усім, що він – людина

17 червня 11:57 1056 Читать на русском
Агуеро: Мессі показав усім, що він – людина
Агуеро забив Ісландії / фото: Офіційний твіттер збірної Аргентини

Форвард збірної Аргентини Серхіо Агуеро прокоментував нічию в матчі 1 туру ЧС-2018 проти Ісландії, а також став на захист Ліонеля Мессі, який не реалізував пенальті.

"Перший матч завжди найскладніший. Ісландія оборонялася, вони могли нам забити лише зі стандартних положень або контратак. Думаю, ісландці святкували нічию, як перемогу.

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Мессі показав усім, що він – людина. Підтримуємо його, у нього просто видався поганий день. Але ми всі знаємо, що Мессі може принести Аргентині перемогу в будь-який момент гри. Сподіваюся, він покаже себе з найкращого боку в наступному матчі проти Хорватії", – цитує Агуеро TyC Sports.

До слова, після першого туру в Аргентини та Ісландії по одному очку. Лідирує Хорватія, у якої 3 пункти.

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ЧС-2018 1 тур

Аргентина - Ісландія: Субота 16 червня 2018

Аргентина
Матч завершено
1 : 1
Ісландія
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Теги
ЧС 2018 Ліонель Мессі Ліонель Мессі Аргентина Аргентина Серхіо Агуеро Серхіо Агуеро Аргентина - Ісландія
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