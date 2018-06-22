Агуеро: Мессі показав усім, що він – людина

Форвард збірної Аргентини Серхіо Агуеро прокоментував нічию в матчі 1 туру ЧС-2018 проти Ісландії, а також став на захист Ліонеля Мессі, який не реалізував пенальті.

"Перший матч завжди найскладніший. Ісландія оборонялася, вони могли нам забити лише зі стандартних положень або контратак. Думаю, ісландці святкували нічию, як перемогу.

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Мессі показав усім, що він – людина. Підтримуємо його, у нього просто видався поганий день. Але ми всі знаємо, що Мессі може принести Аргентині перемогу в будь-який момент гри. Сподіваюся, він покаже себе з найкращого боку в наступному матчі проти Хорватії", – цитує Агуеро TyC Sports.

До слова, після першого туру в Аргентини та Ісландії по одному очку. Лідирує Хорватія, у якої 3 пункти.

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