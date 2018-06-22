Агуэро: Месси показал всем, что он – человек

Форвард сборной Аргентины Серхио Агуэро прокомментировал ничью в матче 1 тура ЧМ-2018 против Исландии, а также встал на защиту Лионеля Месси, который не реализовал пенальти.

"Первый матч всегда сложный. Исландия оборонялась, они могли нам забить только со стандартных положений или контратак. Думаю, исландцы праздновали ничью, как победу.

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Месси показал всем, что он – человек. Поддерживаем его, у него просто выдался плохой день. Но мы все знаем, что Месси может принести Аргентине победу в любой момент игры. Надеюсь, он покажет себя с лучшей стороны в следующем матче против Хорватии", – цитирует Агуэро TyC Sports.

К слову, после первого тура у Аргентины и Исландии по одному очку. Лидирует Хорватия, у которой 3 пункта.

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