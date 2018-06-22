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Агуэро: Месси показал всем, что он – человек

17 июня 11:57 214 Читати українською
Агуэро: Месси показал всем, что он – человек
Агуэро забил Исландии / фото: Официальный твиттер сборной Аргентины

Форвард сборной Аргентины Серхио Агуэро прокомментировал ничью в матче 1 тура ЧМ-2018 против Исландии, а также встал на защиту Лионеля Месси, который не реализовал пенальти.

"Первый матч всегда сложный. Исландия оборонялась, они могли нам забить только со стандартных положений или контратак. Думаю, исландцы праздновали ничью, как победу.

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Месси показал всем, что он – человек. Поддерживаем его, у него просто выдался плохой день. Но мы все знаем, что Месси может принести Аргентине победу в любой момент игры. Надеюсь, он покажет себя с лучшей стороны в следующем матче против Хорватии", – цитирует Агуэро TyC Sports.

К слову, после первого тура у Аргентины и Исландии по одному очку. Лидирует Хорватия, у которой 3 пункта.

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ЧМ-2018 1 тур

Аргентина - Исландия: Суббота 16 июня 2018

Аргентина
Матч окончен
1 : 1
Исландия
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ЧМ 2018 Аргентина Аргентина Лионель Месси Лионель Месси Серхио Агуэро Серхио Агуэро Аргентина - Исландия
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