Починаючи з наступного розіграшу Кубка Аргентини, найкращий бомбардир турніру отримає спеціальний трофей. Нагорода носитиме ім'я Серхіо Куна Агуеро, який дебютував у професіональному футболі Аргентини у віці 15 років та 35 днів. Це сталося у 2003-му.

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Про це під час жеребкування Кубка заявив Клаудіо Тапія – президент Асоціації футболу Аргентини. Рішення викликало шквал оплесків у залі, повідомляє El Comercio.

Нагадаємо, форварду стало погано 30 жовтня, під час матчу 12-го туру Ла Ліги проти Алавеса. Серхіо був замінений і відтоді не виходив на поле. Впродовж кар'єри 33-річний Агуеро виступав за Індепендьєнте, Атлетіко Мадрид і Манчестер Сіті. За Барселону провів 5 матчів, у яких забив 1 гол.

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