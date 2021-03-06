"Можливо, воно і добре, що випало Динамо. Ми добре зіграли з Ворсклою і Шахтарем. Може, і з киянами зіграємо добре. Ми вже звикли йти під танки та важку артилерію. Ми розуміємо, що Динамо – команда світового рівня.

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Після матчу з Шахтарем я зайшов в роздягальню і сказав: "Хлопці, давайте не будемо ловити зірочок чи зіркову хворобу, тому що нам ще працювати й працювати", – розповів Собуцький в ефірі Футбол News.

До слова, протистояння між нинішніми лідерами Першої ліги та Прем'єр-ліги у розіграші Кубка заплановане на 21 квітня.

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