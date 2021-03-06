"Агробізнес вже звик йти під танки": Собуцький оцінив майбутнє протистояння з Динамо в Кубку України
Президент Агробізнеса Олег Собуцький висловився щодо матчу з киянами у півфіналі Кубка України.
"Можливо, воно і добре, що випало Динамо. Ми добре зіграли з Ворсклою і Шахтарем. Може, і з киянами зіграємо добре. Ми вже звикли йти під танки та важку артилерію. Ми розуміємо, що Динамо – команда світового рівня.
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Після матчу з Шахтарем я зайшов в роздягальню і сказав: "Хлопці, давайте не будемо ловити зірочок чи зіркову хворобу, тому що нам ще працювати й працювати", – розповів Собуцький в ефірі Футбол News.
До слова, протистояння між нинішніми лідерами Першої ліги та Прем'єр-ліги у розіграші Кубка заплановане на 21 квітня.
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