"Возможно, оно и хорошо, что выпало Динамо. Мы хорошо сыграли с Ворсклой и Шахтером. Может, и с Динамо сыграем хорошо. Мы уже привыкли идти под танки и тяжелую артиллерию. Мы понимаем, что Динамо – команда мирового уровня.

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После матча с Шахтером я зашел в раздевалку и сказал: "Ребята, давайте не будем ловить звездочек или звездную болезнь, потому что нам еще работать и работать", – рассказал Собуцкий в эфире Футбол News.

К слову, противостояние между действующими лидерами Первой лиги и Премьер-лиги в розыгрыше Кубка запланировано на 21 апреля.

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