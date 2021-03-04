"Динамо – фаворит у протистоянні з Агробізнесом, але після матчу команди Чижевського з Шахтарем важко спрогнозувати результат протистояння з киянами. Якщо Агробізнес зіграє проти киян так, як в матчі з Шахтарем – у них непогані шанси.

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Олександрія та Зоря – рівні суперники. Важко спрогнозувати, хто пройде далі. Без сумніву, можна сказати, що півфінальні матчі будуть цікавими", – цитує Маркевича 1927.kiev.ua.

Нагадаємо, поєдинки півфіналу Кубка України заплановані на 21 квітня.

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