"Динамо – фаворит в противостоянии с Агробизнесом, но после матча команды Чижевского с Шахтером трудно спрогнозировать исход противостояния с киевлянами. Если Агробизнес сыграет против киевлян так, как в матче с Шахтером – у них неплохие шансы.

Агробизнес – Динамо: стало известно место проведения полуфинала Кубка Украины

Александрия и Заря – равные соперники. Трудно спрогнозировать, кто пройдет дальше. Без сомнения, можно сказать, что полуфинальные матчи будут интересными", – цитирует Маркевича 1927.kiev.ua.

Напомним, поединки полуфинала Кубка Украины запланированы на 21 апреля.

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