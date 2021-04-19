Продажа билетов на полуфинальную встречу между Агробизнесом и Динамо, которая запланирована на 21 апреля, стартовала 19 числа в 9:00.

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Интересно, что уже через 25 минут на сайте esport.in.ua, где осуществляется реализация пропусков на одну из трибун за воротами, свободных билетов не было. Об этом информирует Sport.ua. Сама встреча должна состояться в Тернополе на городском стадионе имени Романа Шухевича.

Напомним, в четвертьфинале Динамо в серии пенальти выбило Колос, а Агробизнес сенсационно одолел Шахтер в экстра-тайме. Другую пару полуфиналистов сформировали Заря и Александрия.

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