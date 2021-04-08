Кубок України: затверджені час та місця проведення матчів 1/2 фіналу
17:40 - Читать на русском
Динамо, Агробізнес, Зоря та Олександрія дізналися дати проведення матчів 1/2 фіналу Кубка України 2020/21.
УАФ на своєму офіційному сайті опублікувала розклад поєдинків, які визначать фіналістів турніру.
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21 квітня
Агробізнес (Волочиськ) – Динамо (Київ). Тернопіль. Міський стадіон. 16:00.
Олександрія (Олександрія) – Зоря (Луганськ). Олександрія. КСК Ніка. 18:30.
Нагадаємо, фінал Кубка України-2020/2021 повинен також відбутися в Тернополі на Міському стадіоні 12 травня цього року. Чинним володарем трофея є Динамо.
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