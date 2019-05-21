Агент Маліновського підтвердив трансфер гравця в інший клуб

Агент хавбека Генка Руслана Маліновського Сергій Серебренніков поділився планами гравця на майбутнє.

"Руслан провів хороший час у Генку, але він досяг віку, в якому вважає себе готовим до кроку вперед. І зараз є варіанти для продовження кар'єри.

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Ми працюємо над трансфером. Сподіваємося, що за кілька тижнів зможемо завершити перехід", – цитує Серебреннікова Nieuwsblad.be.

У сезоні 2018/19 Маліновський став з Генком чемпіоном Бельгії і був визнаний найкращим гравцем у команді.