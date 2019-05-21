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Агент Маліновського підтвердив трансфер гравця в інший клуб

10:28 7409 Читать на русском
Агент Маліновського підтвердив трансфер гравця в інший клуб
Руслан Маліновський / Генк

Агент хавбека Генка Руслана Маліновського Сергій Серебренніков поділився планами гравця на майбутнє.

"Руслан провів хороший час у Генку, але він досяг віку, в якому вважає себе готовим до кроку вперед. І зараз є варіанти для продовження кар'єри.

Компліменти від Куртуа і цінник на трансфер – Маліновський має варіанти з Англії та Італії, а бельгійці не радять Росію

Ми працюємо над трансфером. Сподіваємося, що за кілька тижнів зможемо завершити перехід", – цитує Серебреннікова Nieuwsblad.be.

У сезоні 2018/19 Маліновський став з Генком чемпіоном Бельгії і був визнаний найкращим гравцем у команді.

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Теги
Трансфери Руслан Маліновський Руслан Маліновський Генк Генк Трансфери чемпіонату України Бельгія Сергій Серебренніков
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