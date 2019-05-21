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Агент Малиновского подтвердил трансфер игрока в другой клуб

21 мая 10:28 2381 Читати українською
Агент Малиновского подтвердил трансфер игрока в другой клуб
Руслан Малиновский / Генк

Агент хавбека Генка Руслана Малиновского Сергей Серебренников поделился планами игрока на будущее.

"Руслан провел хорошее время в Генке, но он достиг возраста, в котором считает себя готовым к шагу вперед. И сейчас есть варианты для продолжения карьеры.

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Мы работаем над трансфером. Надеемся, что через несколько недель сможем завершить переход", – цитирует Серебренникова Nieuwsblad.be.

В сезоне 2018/19 Малиновский стал с Генком чемпионом Бельгии и был признан лучшим игроком в команде.

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Теги
Трансферы Трансферы чемпионата Украины Руслан Малиновский Руслан Малиновский Генк Генк Бельгия Сергей Серебренников
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