Агент Малиновского подтвердил трансфер игрока в другой клуб

Агент хавбека Генка Руслана Малиновского Сергей Серебренников поделился планами игрока на будущее.

"Руслан провел хорошее время в Генке, но он достиг возраста, в котором считает себя готовым к шагу вперед. И сейчас есть варианты для продолжения карьеры.

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Мы работаем над трансфером. Надеемся, что через несколько недель сможем завершить переход", – цитирует Серебренникова Nieuwsblad.be.

В сезоне 2018/19 Малиновский стал с Генком чемпионом Бельгии и был признан лучшим игроком в команде.