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Агент Холанда пояснив, чому нападник відмовив Манчестер Юнайтед попри хорошу пропозицію

07:30 389 Читать на русском
Агент Холанда пояснив, чому нападник відмовив Манчестер Юнайтед попри хорошу пропозицію
Ерлінг Холанд / B/R Football

Міно Райола, агент нападника Ерлінга Холанда, пояснив, чому його клієнт не перейшов у Манчестер Юнайтед.

"Манчестер Юнайтед – той клуб, з яким Холанд вів переговори найдовше. Ми дозволили цьому статися, більш того, він особисто знає Сульшера.

Манчестер Юнайтед відмовився підписувати Холанда через Райолу

Очевидно, що Холанд відчував, що в даний момент це був би неправильний крок у його кар'єрі. Нічого особистого проти МЮ і Сульшера. Він вибрав дортмундську Борусію, і я щасливий, що він пішов у клуб, в який хотів перейти. Це найкращий варіант для нього зараз.

Якби він захотів у Ман Юнайтед, я був би змушений оформити цей трансфер, але він не захотів цього. Пропозиція була хорошою", – заявив Райола у коментарі Goal.com.

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Англія Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Міно Райола Ерлінг Холанд Ерлінг Холанд
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