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Манчестер Юнайтед відмовився підписувати Холанда через Райолу

00:30 22 Читать на русском
Манчестер Юнайтед відмовився підписувати Холанда через Райолу
Ерлінг Холанд / Фото Yahoo Sport

Новоспечений нападник Борусії Д Ерлінг Холанд міг приміряти форму Манчестер Юнайтед.

"Манчестер Юнайтед відмовився від покупки форварда Зальцбурга Ерлінга Холанда, який в підсумку перейшов в дортмундську Борусію, через вимоги його батька і агента Міно Райоли", – повідомляє Express Sport.

Борусія Дортмунд підписала Холанда

Керівництво "червоних дияволів" було близьке до придбання 19-річного форварда, але у перемовини втрутились скандальний агент Міно Райола та батько молодого таланта. В таборі Юнайтед відмовились задовольняти фінансові апетити цих осіб.

Нагадаємо, Борусія д оголосила про підписання контракту з Холандом на 4,5 роки. За інформацією ЗМІ, німці заплатили Зальцбургу за гравця 20 млн євро.

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