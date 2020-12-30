Манчестер Юнайтед відмовився підписувати Холанда через Райолу

Новоспечений нападник Борусії Д Ерлінг Холанд міг приміряти форму Манчестер Юнайтед.

"Манчестер Юнайтед відмовився від покупки форварда Зальцбурга Ерлінга Холанда, який в підсумку перейшов в дортмундську Борусію, через вимоги його батька і агента Міно Райоли", – повідомляє Express Sport.

Борусія Дортмунд підписала Холанда

Керівництво "червоних дияволів" було близьке до придбання 19-річного форварда, але у перемовини втрутились скандальний агент Міно Райола та батько молодого таланта. В таборі Юнайтед відмовились задовольняти фінансові апетити цих осіб.

Нагадаємо, Борусія д оголосила про підписання контракту з Холандом на 4,5 роки. За інформацією ЗМІ, німці заплатили Зальцбургу за гравця 20 млн євро.

Ван Дейк забрав будинок Сульшера, або За що Моурінью заплатив 1 млн готелю – футбольні "війни" за нерухомість в Англії