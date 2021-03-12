Піні Захаві, менеджер Девіда Алаби, категорично спростував інформацію про домовленість щодо трансферу свого підопічного в столицю Каталонії.

Нещодавно з'явилась інформація, що австрієць усно погодився на трансфер у "блаугранас" вже цього літа, а на підписанні особисто наполягав Жоан Лапорта.

Алаба погодився на перехід в Барселону, – Mundo Deportivo

"Це неправда", – коротко, зате лаконічно прокоментував ситуацію Піні Захаві в інтерв'ю SPOX. Серед претендентів на гравця видання також називає Челсі та ПСЖ, а Реал і надалі вважається фаворитом у боротьбі за оборонця.

У нинішньому сезоні Бундесліги Алаба провів 23 матчі, в яких відзначився двома голами та асистом. Контракт з Баварією завершується вже влітку.

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