Барселона переконала Девіда Алабу приєднатись до табору "блаугранас" під час літнього трансферного вікна, повідомляє Mundo Deportivo.

Лапорта визначився з пріоритетними трансферами Барселони після перемоги на виборах президента

Така домовленість між сторонами поки має лише усний характер. На підписанні гравця особисто наполягає новоспечений президент Барси Жона Лапорта. Нагадаємо, чинний контракт Девіда з мюнхенцями завершується влітку, і австрієць вже заявив про своє прощання з німецьким грандом.

У нинішньому сезоні Бундесліги Алаба провів 23 матчі, в яких відзначився двома голами та асистом.

7 "Золотих м'ячів" – на трансферному ринку: Барса, Реал, Баварія і Ман Сіті ризикують втратити лідерів у 2021-му