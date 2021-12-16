У Габоні будуть розслідувати сексуальний злочин, який тривав багато років.

Патріка Ассуму Ейї, технічного директора місцевої ліги, звинувачують у численних збоченствах, які він дозволяв собі під час роботи тренером збірної U-17, інформує The Guardian.

Екс-тренер академії Барселони зізнався у сексуальних домаганнях до підлітків

Фахівець на прізвисько "Капелло" нібито запрошував молодих гравців до себе в дім, який він називав "Едемським садом". Там він починав пестити, обіймати і змушувати неповнолітніх підопічних займатися сексом. У разі відмови Ассума Ейї погрожував хлопцям вигнанням з команди. Жертви довго терпіли і боялися звертатися до ненадійної габонської поліції. Тренер-збоченець проводив цілі набори гравців у бідних селах, а потім їм доводилося переживати справжнє жахіття. Деяких віддавали друзям злочинця у сексуальне рабство.

Міжнародна федерація професійних футболістів вже звернулася у ФІФА з проханням розслідувати дії Ассуми Ейї. Сам підозрюваний відмовився давати будь-які коментарі з приводу звинувачень.

Топ-11 друзів Мессі по тюрмі: контрабандист, гвалтівник і мисливець на повій