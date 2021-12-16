В Габоне будут расследовать сексуальное преступление, продолжавшееся много лет.

Патрик Ассума Эйи, технический директор местной лиги, обвиняется в многочисленных извращениях, которые он позволял себе во время работы тренером сборной U-17, сообщает The Guardian.

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Специалист по кличке "Капелло" якобы приглашал молодых игроков к себе в дом, который он называл "Эдемским садом". Там он начинал ласкать, обнимать и заставлять несовершеннолетних подопечных заниматься сексом. В случае отказа Ассума Эйи угрожал парням изгнанием из команды. Жертвы долго терпели и боялись обращаться в ненадежную габонскую полицию. Тренер-извращенец проводил целые наборы игроков в бедных деревнях, а затем им приходилось переживать настоящий ужас. Некоторых отдавали друзьям преступника в сексуальное рабство.

Международная федерация профессиональных футболистов уже обратилась в ФИФА с просьбой расследовать действия Ассумы Эйи. Сам подозреваемый отказался давать какие-либо комментарии по поводу обвинений.

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