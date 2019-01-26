АЕК з Чигринським переміг Паніоніос та закріпився у трійці лідерів чемпіонату

Відбувся поєдинок 18-го туру чемпіонату Греції Паніоніос – АЕК.

Чемпіонат Греції, 18-й тур

Паніоніос – АЕК – 0:2

Голи: Манталос, 14, Понсе, 90+2

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АЕК без проблем розібрався на виїзді з Паніоніосом, забивши в кожному з таймів.

Весь матч у складі гостей провів український захисник Дмитро Чигринський, який не дозволив гравцям Паніоніосу відквитати бодай один м'яч.

Ця перемога закріпила АЕК на 3-й сходинці турнірної таблиці, скоротивши відрив від лідера на 11 очок.