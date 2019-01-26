АЕК з Чигринським переміг Паніоніос та закріпився у трійці лідерів чемпіонату

Англія — 21:35 344
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Кубок Англії: Евертон сенсаційно програв представнику Чемпіоншипа, Вулверхемптон дивом врятувався від ганьби
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Ракицький завтра пройде медогляд перед трансфером в Зеніт, – ЗМІУкраїна — 21:02 734
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Манчестер Сіті без Зінченка розбомбив Бернлі та вийшов до наступного раунду Кубка АнгліїАнглія — 18:53 555
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