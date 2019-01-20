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АЕК розтрощив Астерас, Чигринський відзначився результативною передачею

21:56 163 Читать на русском
АЕК розтрощив Астерас, Чигринський відзначився результативною передачею
АЕК – Астерас / ФК АЕК

АЕК з Дмитром Чигринським у 17 турі чемпіонату Греції приймав Астерас з Тріполі.

Чемпіонат Греції, 17 тур

АЕК – Астерас – 3:0

Голи: Лівая, 9, Алеф, 11, Понсе, 20 (пен)

Доля матчу була вирішена вже у дебюті зустрічі. На 20-ій хвилині господарі вже трощили суперника з рахунком 3:0. Матч закінчився саме з цим рахунком.

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Зауважимо, що у складі АЕКа увесь матч відіграв захисник Дмитро Чигринський. Саме українець віддав пас на партнера у епізоді з другим забитим голом.

Після цієї перемоги АЕК піднявся на третє місце та має в активі 30 очок. Астерас – 11-ий з 18 заліковими пунктами.

Відео асиста Чигринського дивіться з 0:35

Теги
Світ Українці за кордоном Дмитро Чигринський Дмитро Чигринський АЕК Афіни АЕК Афіни Греція
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