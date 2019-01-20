Альбасете з Зозулею програв прямому конкуренту у боротьбі за вихід у Прімеру та опустився на 4 сходинку

Альбасете у 22 турі Сегунди грав на виїзді проти Депортіво. Матч закінчився з рахунком 2:0 на користь господарів.

Іспанія, Сегунда, 22 тур

Депортіво – Альбасете – 2:0

Голи: Картабіа, 18, Борха, 68

Альбасете провів жахливий матч проти прямого конкурента за вихід до Прімери. Зозуля та партнери не завдали жодного удару у рамку воріт суперника за 90 хвилин. Український нападник провів на полі 80 хвилин, але нічим не запам’ятався, адже м’яч до нього майже не доходив. Через це Зозуля був змушений шукати контакту з ігровою сферою ближче до власних воріт, але це не принесло своїх плодів. Матч закінчився з рахунком 2:0 на користь Депортіво.

"Селезньов спалахує на тлі оплесків", або Рекорд та іронія: іспанські ЗМІ та фанати Малаги оцінили дебют українця

Завдяки цій перемозі команда з Ла-Коруньї зрівнялась за очками з Альбасете та обійшла команду Зозулі за додатковими показниками. Тепер Альбасете четвертий з 39 очками в активі.