АЕК Ларнака у першому поєдинку 1/16 фіналу Ліги конференцій приймає СК Дніпро-1. Анонс і прогноз – в цій новині на "Футбол 24".

АЕК Ларнака став творцем найбільш гучних невдач українського клубного футболу в першій половині сезону. Спочатку ноунейми-кіпріоти двічі винесли СК Дніпро-1 у кваліфікації Ліги Європи, а на груповому етапі вони познущались з Динамо – 1:0 і 3:3. Жах!

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А що, не жах? Футбол острів'ян був далеким від принципів Гвардіоли та стандартів АПЛ. Колектив працював виключно від флангових контратак та не гребував дальніми ударами. Нічого неймовірного у грі АЕКа Ларнаки не було і немає – всі їхні родзинки лежать на поверхні.

І лише наші команди виявились до цього неготовими. Якби не українці, то підопічні Хосе Ольтри нікуди б і не вийшли. Чотири з п'яти очок у ЛЄ вони набрали у матчах проти Динамо.

На жаль для СК Дніпра-1, чемпіонат на Кіпрі не має зимової паузи, тож суперник підходить до протистояння з перевагою у тонусі. Це тривожить, адже влітку ситуація була схожою – АЕК Ларнака до битви за Лігу Європи встиг провести чотири офіційних матчі в єврокубках, водночас дніпровці лишень стартували. Тоді все завершилось поразками представника УПЛ.

Окрім тонусу, острів'яни мають ще й прекрасну ігрову форму. Команда рветься до першого в історії чемпіонства, хоча тут є нюанс – на Кіпрі золоті медалі продаються за не дуже великі гроші. За 7 матчів у новому році АЕК Ларнака здобув 5 перемог, не зазнавши жодної поразки (але вилетівши з Кубка).

При цьому підопічні Хосе Ольтри переграли усіх лідерів-переслідувачів – АПОЕЛ, Аріс та Пафос. Середня результативність становить 1,85 гола, але завершити без пропущених м'ячів вдалося тільки три рази. Саме такого суперника має здолати СК Дніпро-1, аби прорватись в 1/8 фіналу Ліги конференцій у своєму дебютному євросезоні.

Чи вдасться? Якщо забути про тонус, то можна бути впевненим – у "жовто-чорних" є все для прориву. По-перше, за зиму вдалося зберегти Довбика та Амаша, а Бланко відновився від пошкодження.

По-друге, була проведена фантастична трансферна кампанія. У СК Дніпро-1 перейшли лівий захисник збірної Коста-Ріки (Маттаріта), форвард Інтернасьйоналя (Пеглоу), бразильці Хайнер (фулбек), Феліпе (вінгер) та Гомес (центрбек), а також Євген Пасіч і В'ячеслав Танковський.

На вихід вирушили Сарапій та Громов, причому Артем перейшов в АЕК Ларнаку! Втім, враховуючи схильність нападника до шаленого марнотратства, цей хід можна трактувати як підсилення перед матчем з кіпріотами.

На зборах СК Дніпро-1 провів вісім поєдинків. Спаринг-партнерами були чинні чемпіони Грузії, Узбекистану, Вірменії, володар Кубка Латвії, лідери чемпіонатів Польщі і Чорногорії. Підопічні Олександра Кучера здобули 5 перемог та розписали дві нічиї, набравши хід ближче до завершення. Знову проявилася критична залежність від форми Артема – на щастя, зараз у нього все в порядку (6 голів + 2 асисти).

Чи вистачить цього для проходу в 1/8 фіналу Ліги конференцій? Не факт, але шанси хороші. З усім тим, букмекери ставлять на АЕК Ларнаку.

Орієнтовні склади на матч АЕК Ларнака – СК Дніпро-1

АЕК Ларнака: Піріч – Росалес, Мілічевіч, Томович, Енглезу – Понс, Густаву – Фараж, Трічковський, Д'юрчо – Лопеш

СК Дніпро-1: Валеф – Хайнер, Сваток, Адамюк, Матарріта – Бабенко, Рубчинський – Гуцуляк, Піхальонок, Пеглоу – Довбик

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Важко робити якісь прогнози на перший матч у новому році. Коли граєш з представниками топ-5 чемпіонатів, то можна хоча б опиратись на клас суперника, однак у випадку з АЕК Ларнакою та СК Дніпро-1 ми знову нічого не знаємо. Можемо оцінити тільки перевагу кіпріотів в ігровому тонусі та їхні перемоги над сильними місцевими колективами.

Букмекери на боці господарів. Ми теж сумніваємось у здатності дніпровців з ходу розбити АЕК Ларнаку, але й тріумф острів'ян не виглядає очевидним варіантом розвитку подій – тим паче після пошкодження найкращого бомбардира (Альтмана). Розписати нічию на виїзді нашій команді цілком до снаги, тож на це і ставимо.

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