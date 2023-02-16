АЕК Ларнака – СК Дніпро-1: команди визначились з кольорами на матч Ліги конференцій
13:24 - Читать на русском
АЕК Ларнака та СК Дніпро-1 завершують підготовку до сьогоднішнього протистояння у грі Ліги конференцій.
АЕК Ларнака зіграє у звичних жовто-зелених футболках, а воротар кіпріотів буде у блакитному екіпіруванні, повідомляє офіційний твіттер СК Дніпро-1.
Кучер тверезо оцінює шанси СК Дніпро-1 в Лізі конференцій
Дніпряни ж вийдуть у білій формі замість вже звичної темно-синьої. Голкіпер українського клубу зіграє в чорному екіпіруванні.
Додамо, що поєдинок Ліги конференцій АЕК Ларнака – СК Дніпро-1 відбудеться вже сьогодні, початок о 22:00. Матч-відповідь запланований на 23 лютого, початок о 19:45.
АЕК Ларнака – СК Дніпро-1: анонс матчу 1/16 фіналу Ліги конференцій
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter