Сьогодні о 22:00 за київським часом наша команда зіграє проти АЕКа з Кіпру.

На #matchday нараді були затверджені кольори форми, в яких команди вийдуть на поле АЕК Арени.

Дніпряни зіграють у білій формі; АЕК буде у жовто-зеленому. pic.twitter.com/4vWrisvXOu