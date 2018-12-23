Адуріс виконав дивовижний пенальті, пошивши в дурні голкіпера та весь стадіон

Нападник Атлетіка з Більбао Аріц Адуріс у матчі 17-го туру Ла Ліги проти Вальядоліда феноменально виконав одинадцятиметровий.

На 45-й хвилині поєдинку арбітр призначив пенальті у ворота Вальядоліда, який взявся виконувати 37-річний форвард.

Атлетік не втримав перемогу над Вальядолідом: 17-й тур Прімери, матчі суботи

Адуріс підійшов до позначки, а після суддівського свистка зробив вигляд, що готується зробити розбіг у стилі сучасних зірок. У це повірили всі – і вболівальники, і кіпер гостей Масіп. Але ветеран лише трохи нахилився до м'яча, а потім спокійним ударом із місця шикарно переграв воротаря "біло-фіолетових".

У сезоні 2018/19 Аріц Адуріс забив 6 м'ячів у всіх турнірах (14 матчів). Гол Вальядоліду, однак, не приніс перемоги баскам – команди зіграли внічию 1:1.

Відео пенальті у виконанні Адуріса (починаючи з 0:40):