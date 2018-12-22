Бетіс розписав нічию з Ейбаром та піднявся у зону Ліги Європи: 17-й тур Прімери, матчі суботи

В рамках 17-го туру іспанської Прімери Бетіс не зміг переграти Ейбар.

Чемпіонат Іспанії 2018/2019, 17-й тур

Бетіс – Ейбар – 1:1

Голи: Санабрія, 22 – Орельяна, 72 (пен)

Атлетіко – Еспаньйол – початок о 17:15

Атлетік – Вальядолід – початок о 21:45

Бетіс приймав Ейбар, досить швидко відкривши рахунок. На 22-й хвилині Ло Чельсо розігнав атаку правим флангом та віддав передачу на лівий край штрафного, звідки Тельйо виконав простріл. Його ударом з кількох метрів замкнув Антоніо Санабрія – 1:0. Перший тайм андалусійці довели до свистка без проблем, а от у другому Ейбар підвищив оберти, зрештою заробивши пенальті. На 72-й хвилині його реалізував Фабіо Орельяна, встановивши остаточний рахунок – 1:1.

Таким чином, Бетіс набрав 26 очок та піднявся на шосте місце в турнірній таблиці. Ейбар тепер знаходиться на одинадцятому, маючи у активі 21 заліковий бал.