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Adidas выпустил форму сборной Германии с ошибками в фамилиях

15:03 135 Читати українською
Adidas выпустил форму сборной Германии с ошибками в фамилиях
Обновленная форма сборной Германии / DFB

Компания Adidas опозорилась при презентации новой формы сборной Германии.

Фамилии игроков сборной Германии на новой форме были написаны с ошибками, сообщает издание Bild.

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Так, фамилия Йонаса Хектора содержит лишнюю букву (Hecktor вместо Hector), а Луки Вальдшмидта – с другой буквой (Waltschmidt вместо Waldschmidt).

"Мы сожалеем об инциденте, и сделаем все необходимое, чтобы избежать подобных технических ошибок в будущем. Ошибки исправлены. Мы приносим извинения всем заинтересованным клиентам и болельщикам сборной", – заявил пресс-секретарь Adidas Оливер Брюгген.

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Напомним, сборная Германии еще не гарантировала себе место на Евро-2020, занимая второе место в своей группе.

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