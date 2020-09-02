Захисник Зорі Джоель Абу Ханна зізнався, що спонукало його перейти в УПЛ і розповів про період перед трансфером в у луганський клуб.

"Після мого переходу з Байєра в Кайзерслаутерн я припустився помилок і не грав більше року. Був невдалий період в Магдебурзі, ми не знайшли порозуміння. Тому минулого літа мені надходили не найкращі пропозиції – я навіть всерйоз замислювався, чи є сенс продовжувати.

Гладкий дебютував за Зорю в переможному спарингу з Інгульцем – за команду Скрипника зіграв ще один потенційний новачок

Але потім з'явилася можливість попрацювати під керівництвом Скрипника в Україні. УПЛ набагато краща, ніж третій дивізіон Німеччини. Ми провели чудовий сезон, безпосередньо вийшли в групу Ліги Європи. У мене з'явилось чітке відчуття, що я й справді чогось досяг минулого сезону", – сказав Абу Ханна у коментарі виданню Bild.

Нагадаємо, 22-річний німець – вихованець Байєра. Останнім його клубом на батьківщині був Магдебург, який він покинув у статусі вільного агента і приєднався до Зорі. Минулого сезону провів у футболці луганського клубу 28 матчів у всіх турнірах, в яких забив 1 гол.

Аріс проти Колоса: "Бог війни" рятує збитих льотчиків Динамо, реанімував зірку Дніпра і рветься у Лігу Європи