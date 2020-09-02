Защитник Зари Джоэль Абу Ханна признался, что побудило его перейти в УПЛ и рассказал о периоде перед трансфером в в луганский клуб.

"После моего перехода из Байера в Кайзерслаутерн я допустил ошибки и не играл больше года. Был неудачный период в Магдебурге, мы не нашли понимания. Поэтому прошлым летом мне поступали не лучшие предложения – я даже всерьез задумывался, есть ли смысл продолжать.

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Но потом появилась возможность поработать под руководством Скрипника в Украине. УПЛ намного лучше, чем третий дивизион Германии. Мы провели великолепный сезон, непосредственно вышли в группу Лиги Европы. У меня появилось четкое ощущение, что я действительно чего-то достиг в прошлом сезоне", – сказал Абу Ханна в комментарии изданию Bild.

Напомним, 22-летний немец – воспитанник Байера. Последним его клубом на родине был Магдебург, который он покинул в статусе свободного агента и присоединился к Заре. В прошлом сезоне провел в футболке луганского клуба 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол.

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