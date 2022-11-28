Головний тренер збірної США Грегг Бехалтер пошкодував, що не скасував прес-конференцію перед грою з Іраном.

Прес-конференція головного тренера збірної США Грегга Бехалтера набула абсурдної форми – наставнику було поставлено цілу низку політичних, а не футбольних питань.

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Як повідомляє Eurosport, Бехалтера запитували про те, чому він не звернувся до уряду США з проханням вивести американський військовий корабель з територіальних вод Ірану, чому іранцям потрібна віза для в'їзду до США, і що він думає про систематичний прояв расизму в рідній країні.

Один з іранських журналістів підкреслив неправильну вимову капітаном збірної США Тайлером Адамсом назви своєї країни і змусив гравця вибачитися. "Перепрошую за неправильну вимову назви вашої країни", – відповів Адамс.

Грегг Бехалтер також перепросив за інцидент із неправильним зображенням іранського прапора, опублікованим в офіційних соцмережах збірної США. "Ми й гадки про це не мали. Звичайно, наші думки з іранським народом, усією країною", – наголосив Бехалтер.

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